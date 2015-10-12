Евро-2016. Украина проигрывает Испании, Словаки увозят победу из Люксембурга

В группе C закончились заключительные матчи отборочного этапа Евро-2016. Сборная Украины дома уступила сборной Испании, но оставила за собой теоритические шансы выйти в финальную часть турнира напрямую засчет лучших показателей среди третьих мест во всех группах. Словаки в гостях одолели Люксембург, укрепив за собой вторую строчку в таблице, а Белоруссия и Македония сыграли в нулевую ничью.

Евро-2016. Отборочные матчи. Группа C. 10-й тур

Украина – Испания – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гаспар, 21.

Люксембург – Словакия – 2:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Гамшик, 24; 0:2 – Немец, 29; 0:3 – Мак, 30; 1:3 – Мутш, 61; 2:3 – Гершон, 65 (с пенальти); 2:4 – Гамшик, 90.

Белоруссия – Македония – 0:0 (0:0)