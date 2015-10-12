Аленичев: «Слуцкий обязательно должен остаться в сборной»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что после победы сборной России над сборной Черногории в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 (2:0) и выхода в финальную часть турнира, Леонид Слуцкий, совмещающий посты наставника национальной команды и московского ЦСКА, обязательно должен остаться у руля сборной.

«Должен ли остаться Слуцкий? Обязательно. Порадовала ли игра сборной? Очень. На что способна команда на Евро? До него нам еще нужно поработать. Наверняка к тому времени появятся новые имена. Фамилии не назову, а то они играть перестанут. Из "Спартака" в том числе», - сказал Аленичев.