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    Аленичев: «Слуцкий обязательно должен остаться в сборной»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что после победы сборной России над сборной Черногории в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 (2:0) и выхода в финальную часть турнира, Леонид Слуцкий, совмещающий посты наставника национальной команды и московского ЦСКА, обязательно должен остаться у руля сборной.

    «Должен ли остаться Слуцкий? Обязательно. Порадовала ли игра сборной? Очень. На что способна команда на Евро? До него нам еще нужно поработать. Наверняка к тому времени появятся новые имена. Фамилии не назову, а то они играть перестанут. Из "Спартака" в том числе», - сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2015 23:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 октября 2015, 19:58

      рас Аленичев сказал деваться некуда =)
      а вообще совмещение возможно, только надо найти помощьников хороших что бы разгрузить тренера работающего на 2 команды,

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 12 октября 2015, 23:43

      Нет не должен. Нужен освобожденный тренер.

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