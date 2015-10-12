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    Дзюба: «Слуцкий смог подобрать ключик к каждому футболисту»

    Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих эмоциях и впечатлениях от выхода команды на Евро-2016 после победы в заключительном матче отборочного раунда над сборной Черногории со счетом (2:0).

    «Пропустил празднование в раздевалке, потому что меня сразу забрали на допинг. Эмоции сейчас самые положительные, пока ещe не осознаю, что мы попали на Евро. Большое спасибо всей нашей стране, ведь это большой праздник для всех.

    Хочу сказать спасибо Виталию Мутко, который вернулся в руководство РФС и назначил Слуцкого. Приход Леонида Викторовича Слуцкого в сборную сложно переоценить. Минимум 50% нашего успеха — это заслуга Слуцкого. Он смог подобрать ключик к каждому футболисту. Также хочется поблагодарить весь тренерский штаб, всех помощников и всех людей, которые работают на благо команды — без них ничего бы не получилось. Ну и, конечно, огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали», - сказал нападающий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2015 23:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 12 октября 2015, 23:37

      Такой душка этот Дзюба!

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