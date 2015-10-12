Федун: «Раньше думал о приглашении Слуцкого в «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился своим мнением о будущем Леонида Слуцкого, совмещающего посты главного тренера в сборной России и московском ЦСКА, а также рассказал о том, что думал о приглашении этого специалиста в «Спартак» во времена его работы в ФК «Москва».

«Думаю, он должен остаться тренером сборной России на финальную часть чемпионата Европы. Это будет хорошо для сборной. Слуцкий - авторитетный и качественный тренер.

Раньше думал о приглашении Слуцкого в "Спартак", но на тот момент, думаю, болельщики его кандидатуру не поддержали бы», - рассказал Федун.