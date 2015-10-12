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    Колосков: «Сегодня Россия сыграла на результат, причем, с хорошим запасом»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими впечатлениями от игры сборной России в победном матче отборочного раунда Евро-2016 со сборной Черногории (2:0).

    «Была стопроцентная уверенность, что сборная России выйдет в финальную часть чемпионата Европы, и она это сделала. И сделала прекрасно! Сыграла, что называется, на результат - классно. До первого забитого гола чувствовалось некоторое напряжение, потому что очень высока могла быть цена ошибки, но, слава богу, Олег Кузьмин забил прекрасный гол, и после этого на поле была только одна команда - наша. Великолепно играли футболисты.

    Мы иногда корили сборную за то, что она не умеет играть на результат, а сегодня она сыграла именно на результат и, причем, с хорошим запасом. Заслуженные четыре победы, которые внушают оптимизм на финальный турнир чемпионата Европы во Франции», - сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2015 22:03
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