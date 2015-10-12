Слуцкий: «Последний шаг - всегда самый трудный»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих первых впечатлениях после победы в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 над сборной Черногории.

«Да, я уже зашел к ребятам в раздевалке. При всем уважении к болельщикам игроков надо было поздравить. Они большие молодцы. Вытащили, можно сказать, безнадежный цикл. Приглашаем всех во Францию поболеть за нашу команду. Последний шаг - всегда самый трудный. Мы были фаворитами на бумаге, но надо было доказывать это на поле. У наших ворот было минимальное количество моментов.

Предложили ли мне продлить контракт? До раздевалки я дошел, а приглашение не успел получить», - сказал Слуцкий в эфире "Первого канала".