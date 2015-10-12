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    Евро-2016. Россия победила Черногорию и вышла в финальную часть турнира

    Сборная России в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 обыграла команду Черногории на своем поле и обеспечила себе участие в финальной части турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе российской команды забитыми мячами отметились Олег Кузьмин и Александр Кокорин.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 10-й тур

    Россия – Черногория – 2:0 (2:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Кузьмин, 32. 2:0 – Кокорин, 36 (с пенальти).

    Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Кузьмин, Дзагоев (Черышев, 86), Шатов (Мамаев, 68), Денисов, Широков, Кокорин, Дзюба (Смолов, 83).

    Черногория: Миятович, Балич, Савельич, Шимич, Савич, Вукчевич (Болевич, 84), Кашчелан, Николич (Мугоса, 46), Родич (Марушич, 67), Мандич, Бечирай.

    Предупреждения: Родич, 35.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 20:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +48

      the best of spartak 12 октября 2015, 23:49

      МОЛОДЦЫ!!! СУКА, МОЛОДЦЫ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 12 октября 2015, 21:41

      С победой!
      Но, собственно, тут всё только начинается :)

      0
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      Рейтинг: +17

      bu.dda 12 октября 2015, 21:39

      Видно старались. Ответственно подошли. Но моменты надо использовать. Особенно Какорину. Лёня герой. Ещё и денег сэкономил.

      4
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      Рейтинг: +295

      dudarik 12 октября 2015, 21:34

      Красавы но дзюба все таки дерево каким был в СПАРТАКЕ

      5
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 октября 2015, 21:29

      С победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 12 октября 2015, 21:25

      Возрадуемся!
      А паникеров - к стенке!
      А то расписались тут: кто угробит сборную.
      Вбыв бы гидоту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      janjak93 12 октября 2015, 21:14

      Красивый матч!!! С победой!

      0
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      Рейтинг: +6

      kot18 12 октября 2015, 21:11

      Молодца Россия на евро надо играть ещё лучше))))

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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 12 октября 2015, 21:05

      Россия вперед!!!

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      Рейтинг: +49

      НскМужик 12 октября 2015, 21:00

      Вот и славненько. А украинцам, как я понимаю, в любом случае только в стыках играть? Словаки то всяко Люкс выиграют.

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