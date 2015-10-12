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    У Гарая родилась дочь

    Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эсекьель Гарай стал отцом, у футболиста родилась дочь, которую он со своей супругой Тамарой решил назвать Шайлой.

    «Зенит» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает новорожденной отличного самочувствия и всегда хорошего настроения!», - говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

    В текущем сезоне 29-летний аргентинец сыграл за «Зенит» в 11 матчах чемпионата России, а также принял участие в двух победных матчах сине-бело-голубых на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.10.2015 20:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      boi1231 12 октября 2015, 23:43

      Поздравляю,желаю здоровья ,счастья,удачи и чтоб следующий был мальчик !

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 октября 2015, 23:42

      Поздравления от болельщиков Зенита!

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