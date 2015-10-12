У Гарая родилась дочь

Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эсекьель Гарай стал отцом, у футболиста родилась дочь, которую он со своей супругой Тамарой решил назвать Шайлой.

«Зенит» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает новорожденной отличного самочувствия и всегда хорошего настроения!», - говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

В текущем сезоне 29-летний аргентинец сыграл за «Зенит» в 11 матчах чемпионата России, а также принял участие в двух победных матчах сине-бело-голубых на групповом этапе Лиги чемпионов.