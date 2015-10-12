«Реал» не запрещал Бэйлу играть против Андорры

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн отметил, что мадридский «Реал» не просил ограничить игровое время полузащитника Гарета Бэйла в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 против Андорры.

«Реал» не изъявлял желания о не выходе Бэйла на поле или об ограничении его игрового времени. «Реал» всегда был первоклассным клубом», - сообщил Коулмэн.

Отметим, что в текущее окно игр сборных мадридцы из-за травм лишились нападающего Карима Бензема и полузащитника Луки Модрича. Также стоит отметить, что Уэльс уже завоевал путевку на Евро-2016 и в домашнем матче с Андоррой не будет отягощен решением турнирных задач.