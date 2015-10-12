Шикунов: «Бунта в команде нет. Все терпят»

Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о планах клуба расплатиться в ближайшее время с московским «Спартаком» за аренду нападающего Артема Дзюбы сезонной давности и разобраться с долгами перед бывшим футболистом команды, ныне защитником московского «Динамо», Виталием Дьяковым.

«Долги есть, мы это не скрываем. Постараемся в ближайшее время решить вопрос и со "Спартаком", и с Дьяковым. Бунта в команде нет, но всем тяжело. Мы это прекрасно понимаем. Все терпят», - заявил Шикунов.