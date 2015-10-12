Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шикунов: «Бунта в команде нет. Все терпят»

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о планах клуба расплатиться в ближайшее время с московским «Спартаком» за аренду нападающего Артема Дзюбы сезонной давности и разобраться с долгами перед бывшим футболистом команды, ныне защитником московского «Динамо», Виталием Дьяковым.

    «Долги есть, мы это не скрываем. Постараемся в ближайшее время решить вопрос и со "Спартаком", и с Дьяковым. Бунта в команде нет, но всем тяжело. Мы это прекрасно понимаем. Все терпят», - заявил Шикунов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      xPOPKORNx 15 октября 2015, 16:04

      только и говорите всё решим!!! а всё как было так и остаётся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 12 октября 2015, 19:59

      Терпеть стоит если есть надежда. А на чем ваша надежда основана, г-н Ш.?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11