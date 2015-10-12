Алвес: «Педро был бы счастлив, если бы остался»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, что жалеет об уходе из команды полузащитника Педро в минувшее трансферное окно. Испанец перешел из стана сине-гранатовых в лондонский «Челси» этим летом за 30 миллионов евро.

«Я говорил Педро, что ему стоит остаться в команде, но слишком много людей было вовлечено в этот переход. Он был бы счастлив, если бы остался, но не мы принимаем решения. Если бы это делали мы, я бы пожелал, чтобы он остался в «Барселоне» на долгие годы», - сказал защитник.