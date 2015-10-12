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    Алвес: «Педро был бы счастлив, если бы остался»

    Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, что жалеет об уходе из команды полузащитника Педро в минувшее трансферное окно. Испанец перешел из стана сине-гранатовых в лондонский «Челси» этим летом за 30 миллионов евро.

    «Я говорил Педро, что ему стоит остаться в команде, но слишком много людей было вовлечено в этот переход. Он был бы счастлив, если бы остался, но не мы принимаем решения. Если бы это делали мы, я бы пожелал, чтобы он остался в «Барселоне» на долгие годы», - сказал защитник.

    Источник: Football Espana

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    12.10.2015 19:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      Виннипух ПЕРЬМ. 12 октября 2015, 19:39

      Потому что ты основной игрок
      И можешь чего-то говорить!

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