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    Кашчелан: «Давно надо было назначить Слуцкого»

    Полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан считает, что Леонид Слуцкий должен был воглавить российскую сборную намного раньше.

    - Сейчас у вас очень хороший тренер во главе команды. Мне кажется, что надо было намного раньше сделать так, чтобы у руля национальной команды был российский специалист. Тем более такой, как Леонид Слуцкий, который очень долго и успешно работает в ЦСКА. Глядя на последние встречи россиян, можно с легкостью узнать армейский стиль игры.

    - Партнеры по команде уже спрашивали о сильных и слабых сторонах ряда российских футболистов?

    - Мы общались на тему российского футбола, но никто напрямую не спрашивал о плюсах и минусах отдельных игроков. Но какую-то информацию, конечно же, я ребятам дал.

    - Наверное смотрели матч дружины Слуцкого с Молдавией. Он не показался вам скучным?

    - Я бы не сказал бы так. Сегодня нет скучной или интересной игры, сейчас футбол приносит результат или нет. А остальное – это не так важно в тех играх, где очки нужны как воздух. Все забудут игру, а счет останется.

    Полное интервью с Младеном Кашчеланом читайте на "Бомбардир.ру".

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 17:28
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