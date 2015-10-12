Блинд вызвал в сборную Голландии еще двух вратарей

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд перед матчем против сборной Чехии вызвал голкипера "Саутгемптона" Маартена Стекеленбурга и его коллегу по амплуа из "Фейеноорда" Кеннета Вермеера, сообщает официальный Twitter Королевского футбольного союза.

Такие изменения в составе оранжевых связаны с тем, что травмы получили вратарь "Аякса" Яспер Силлессен и страж ворот "Ньюкасла" Тим Крул. Голландцы в матче с Казахстаном остались с одним голкипером - Йеруном Зутом из ПСВ.

Напомним, сборная Голландии 13 октября проведет решающий матч отбора Евро-2016 против Чехии, в котором оранжевым необходимо завоевать три очка. Только в этом случае команда Блинда может рассчитывать на выход в плей-офф отборочного цикла. Более того, голландцам необходимо ждать проигрыша Турции в матче с Исландией.