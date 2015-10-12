Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Блинд вызвал в сборную Голландии еще двух вратарей

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд перед матчем против сборной Чехии вызвал голкипера "Саутгемптона" Маартена Стекеленбурга и его коллегу по амплуа из "Фейеноорда" Кеннета Вермеера, сообщает официальный Twitter Королевского футбольного союза.

    Такие изменения в составе оранжевых связаны с тем, что травмы получили вратарь "Аякса" Яспер Силлессен и страж ворот "Ньюкасла" Тим Крул. Голландцы в матче с Казахстаном остались с одним голкипером - Йеруном Зутом из ПСВ.

    Напомним, сборная Голландии 13 октября проведет решающий матч отбора Евро-2016 против Чехии, в котором оранжевым необходимо завоевать три очка. Только в этом случае команда Блинда может рассчитывать на выход в плей-офф отборочного цикла. Более того, голландцам необходимо ждать проигрыша Турции в матче с Исландией.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11