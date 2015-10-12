Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бельгия возглавит рейтинг ФИФА, если выиграет у Израиля

    Сборная Бельгии возглавит рейтинг ФИФА в том случае, если выиграет в заключительном туре отбора Евро-2016 у Израиля.

    На счету команды тогда будет 1440 очков в октябрьском пресс-релизе рейтинга. Сборная Аргентины, которая сейчас занимает первую строчку, может максимально набрать 1429 очков, если выиграет у Парагвая в отборе ЧМ-2018. Сборная Германии, которая также опережала Бельгию, в октябре одержала одну победу и заработала в рейтинг 1388 очков.

    Для бельгийцев это лидерство будет первым в истории сборной. Шесть лет назад команда занимала 66-е место в рейтинге ФИФА.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      BECK_BY 12 октября 2015, 14:26

      чушь, а не рейтинг
      чемпионы мира ниже команды ничего невыигравшей

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin > BECK_BY 12 октября 2015, 15:00

      Согласен. Тупая формальность на данный момент.
      Хотя у Бельгии большие перспективы.. Подбор футболистов на очень высоком уровне.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11