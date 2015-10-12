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    Виллиан и Халк не обращают внимания на критику бразильцев

    Нападающие сборной Бразилии Виллиан и Халк не обращают внимания на критику со стороны местной прессы, которой они подверглись после поражения команды в матче первого тура отбора ЧМ-2018 против Чили (0:2). Бразильские СМИ после этой встречи раскритиковали атакующих игроков "селесао" и усомнилась в правильности выбора состава главным тренером Дунгой.

    "По поводу состава спросите у тренера. Я могу сказать лишь то, что и Халк, и Оскар хотят играть и отдают все силы на поле", - заявил Виллиан.

    "Я знаю, что на нас будут оказывать давление. Конечно, наша обязанность - забивать голы. Мы стремимся к этому", - добавил Халк.

    Источник: Globo

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    12.10.2015 14:00
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