Анчелотти: «Я мог возглавить «Милан» летом, но решил отдохнуть»

Итальянский специалист Карло Анчелотти мог стать главным тренером "Милана" в летнее межсезонье.

«Это действительно так. Я мог возглавить «Милан» летом, но решил отдохнуть некоторое время. Галлиани предлагал мне пост главного тренера, но я отказался», - заявил Анчелотти.

Напомним, Анчелотти возглавлял "Милан" с 2001 по 2009 годы. С командой он выиграл чемпионство, Кубок Италии, а также два раза Лигу чемпионов. Последним местом работы итальянца был "Реал", из которого его уволили 25 мая этого года.