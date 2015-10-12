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    Анчелотти: «Я мог возглавить «Милан» летом, но решил отдохнуть»

    Итальянский специалист Карло Анчелотти мог стать главным тренером "Милана" в летнее межсезонье.

    «Это действительно так. Я мог возглавить «Милан» летом, но решил отдохнуть некоторое время. Галлиани предлагал мне пост главного тренера, но я отказался», - заявил Анчелотти.

    Напомним, Анчелотти возглавлял "Милан" с 2001 по 2009 годы. С командой он выиграл чемпионство, Кубок Италии, а также два раза Лигу чемпионов. Последним местом работы итальянца был "Реал", из которого его уволили 25 мая этого года.

    Источник: Corrieredellosport

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    12.10.2015 13:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Barcelona_loko 12 октября 2015, 21:01

      Его же не увольняли вроде, а вежливо попросили покинуть пост главного тренера команды...

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