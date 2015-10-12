Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бенитес рискует остаться без работы через месяц

    Руководство мадридского "Реала" может отправить главного тренера команды Рафаэля Бенитеса в отставку, если он покажет слабые результаты с командой в течение месяца, утверждает El Economista.

    У "Реала" в ближайший месяц очень напряженный график. 17 октября команда сыграет с "Леванте", 21 октября - против "ПСЖ" на выезде, 24 октября - против "Сельты", 31 октября - с "Лас-Пальмасом", 3 ноября - против "ПСЖ" дома, 8 ноября - с "Севильей".

    Если результаты этих встреч не удовлетворят руководство "галактикос", то перед матчем с "Барселоной", который состоится 22 ноября, у "Реала" может появиться новый тренер.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 13:02
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 октября 2015, 18:55

      мДА....КАК ОБЫЧНО РУКОВОДСТВО РЕАЛА ВЕСЕЛИТ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 октября 2015, 22:13

      Странно как он вообще там оказался учитывая результаты последних лет его работы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 13 октября 2015, 05:57

      давно пора. что то от него не прям игра блещет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 октября 2015, 19:57

      Типа удивительно,что беня не особо впечатляет...Перес просто удивляет иногда своей то-ли тупостью,то-ли не дальновидностью...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 12 октября 2015, 18:19

      Опомнились, смотри-ка. Может, так и Анчелотти обратно вернут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 12 октября 2015, 15:44

      Если Перес уволит Бенитеса, то он должен признать что является долбаебом! Сменит Анчелотти на Бенитеса верх тупости был!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > ManUtd-Volgograd 12 октября 2015, 17:55

      А и не высокого же вы мнения о Пересе :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Эмом 12 октября 2015, 15:16

      просто стиль игры Бенитеса не подходит Реалу , с таким подбором игроков нужна атакующий стиль а Бенител любитель счета 1-0 , в игре с Атлетико особо было заметно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 12 октября 2015, 14:07

      Но ведь он только пришел. Его хвалили так)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      artlove 12 октября 2015, 14:06

      Очень напряженный график, Лас Пальмас, Сельта, Леванте.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > artlove 12 октября 2015, 15:34

      Я думаю не в вывесках напряженный,а плотность большая))И глядя на Сельту в этом сезоне,я бы не иронизировал=)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      dima556 > Ronaldinho R10 12 октября 2015, 15:59

      согласен)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 12 октября 2015, 13:16

      статья - бред.
      Беня пока неплохо тренирует, врятли на этом отрезке случится какой-то сбой.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11