Бенитес рискует остаться без работы через месяц

Руководство мадридского "Реала" может отправить главного тренера команды Рафаэля Бенитеса в отставку, если он покажет слабые результаты с командой в течение месяца, утверждает El Economista.

У "Реала" в ближайший месяц очень напряженный график. 17 октября команда сыграет с "Леванте", 21 октября - против "ПСЖ" на выезде, 24 октября - против "Сельты", 31 октября - с "Лас-Пальмасом", 3 ноября - против "ПСЖ" дома, 8 ноября - с "Севильей".

Если результаты этих встреч не удовлетворят руководство "галактикос", то перед матчем с "Барселоной", который состоится 22 ноября, у "Реала" может появиться новый тренер.