Клопп: «Мне не нужны футболисты «Боруссии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что он заинтересован в нескольких игроках своей бывшей команды – дортмундской «Боруссии».

«Я не собираюсь переманивать игроков «Боруссии» в «Ливерпуль». Мне даже не интересно, сколько денег я смогу потратить в январе. Сейчас только октябрь, до зимы есть еще много времени. У нас много игр, в которых нам нужно оценить своих игроков», - заявил Клопп.

Напомним, свой первый матч под руководством Клоппа "Ливерпуль" проведет 17 октября на выезде против "Тоттенхэма".