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    Клопп: «Мне не нужны футболисты «Боруссии»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что он заинтересован в нескольких игроках своей бывшей команды – дортмундской «Боруссии».

    «Я не собираюсь переманивать игроков «Боруссии» в «Ливерпуль». Мне даже не интересно, сколько денег я смогу потратить в январе. Сейчас только октябрь, до зимы есть еще много времени. У нас много игр, в которых нам нужно оценить своих игроков», - заявил Клопп.

    Напомним, свой первый матч под руководством Клоппа "Ливерпуль" проведет 17 октября на выезде против "Тоттенхэма".

    Источник: Bild

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    12.10.2015 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      Ron09 12 октября 2015, 13:46

      Скоро встреча Маура с Клопом глянем кто кого

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