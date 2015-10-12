Мини-футбол. «Лагуна» одержала первую победу в сезоне

В рамках 3-го тура Чемпионата России по мини-футболу заметно омолодившемуся составу чемпионок России из пензенской «Лагуны-УОР» предстояло на чужой площадке дать бой лидеру турнирной таблицы – подмосковной «Снежане-Котельники». Первый поединок команд прошeл с преимуществом подопечных Михаила Крюкова, которые, по словам наставника, «создали моментов на шесть игр вперeд», однако опытный страж ворот «Снежаны» Ирина Литвиненко была на высоте, парировав целую серию ударов практически в упор.

Забитый в начале встречи гол капитана «Лагуны-УОР» Оксаны Пеговой не позволил сурскому клубу отпраздновать успех – на 35-й минуте ударом слeта счeт на табло сравняла Анастасия Шеховская. Основные события второй встречи развивались уже после перерыва. Александра Чернова и Ксения Олькова провели по голу в ворота хозяек, на что те ответили лишь единожды, вновь отличилась Шеховская – 1:2, первая победа чемпиона в новом сезоне.

Другим противостоянием тура стали первые в истории женских чемпионатов поединки между «Торпедо-МАМИ» и «Тюменью». История нового «черно-белого триллера» в российском мини-футболе началась с двух побед столичного коллектива, действовавшего увереннее своих соперниц, недавно вернувшихся в элиту женского мини-футбола. Дружина Александра Плешакова оба раза оказалась сильнее сибирячек с разницей в два мяча, переместившись по итогам тура на третью строчку турнирной таблицы – 3:1, 4:2.

Чемпионат России среди женских команд. 3-й тур

«Снежана-Котельники» (Московская область) – «Лагуна-УОР» (Пенза) – 1:1 ( 0:1 – Пегова, 7. 1:1 – Шеховская, 35); 1:2 (0:1 – Чернова, 23. 0:2 – Олькова, 31. 1:2 – Шеховская, 35).

«Торпедо-МАМИ» (Москва)– «Тюмень» (Тюмень)– 3:1 (1:0 – Петрикова, 8. 2:0 – Григорьева, 22. 2:1 – Самородова, 28. 3:1 – Воробей, 36); 4:2 (1:0 – Воробей, 6. 2:0 – Воробей, 13. 2:1 – Самородова, 17. 3:1 – Четвернина, 32. 4:1 – Дерипаско, 34. 4:2 – Ларионова, 38).

Бомбардиры: Олеся Воробей («Торпедо-МАМИ») – 4; Анастасия Дурандина («Аврора»), Татьяна Коржова, Анастасия Шеховская (обе – «Снежана-Котельники») – 3.