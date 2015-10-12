Мини-футбол. «Лагуна» одержала первую победу в сезоне

В рамках 3-го тура Чемпионата России по мини-футболу заметно омолодившемуся составу чемпионок России из пензенской «Лагуны-УОР» предстояло на чужой площадке дать бой лидеру турнирной таблицы – подмосковной «Снежане-Котельники». Первый поединок команд прошeл с преимуществом подопечных Михаила Крюкова, которые, по словам наставника, «создали моментов на шесть игр вперeд», однако опытный страж ворот «Снежаны» Ирина Литвиненко была на высоте, парировав целую серию ударов практически в упор.

Забитый в начале встречи гол капитана «Лагуны-УОР» Оксаны Пеговой не позволил сурскому клубу отпраздновать успех – на 35-й минуте ударом слeта счeт на табло сравняла Анастасия Шеховская. Основные события второй встречи развивались уже после перерыва. Александра Чернова и Ксения Олькова провели по голу в ворота хозяек, на что те ответили лишь единожды, вновь отличилась Шеховская – 1:2, первая победа чемпиона в новом сезоне.

Другим противостоянием тура стали первые в истории женских чемпионатов поединки между «Торпедо-МАМИ» и «Тюменью». История нового «черно-белого триллера» в российском мини-футболе началась с двух побед столичного коллектива, действовавшего увереннее своих соперниц, недавно вернувшихся в элиту женского мини-футбола. Дружина Александра Плешакова оба раза оказалась сильнее сибирячек с разницей в два мяча, переместившись по итогам тура на третью строчку турнирной таблицы – 3:1, 4:2.

Чемпионат России среди женских команд. 3-й тур

«Снежана-Котельники» (Московская область) - «Лагуна-УОР» (Пенза) - 1:1 ( 0:1 - Пегова, 7. 1:1 - Шеховская, 35); 1:2 (0:1 - Чернова, 23. 0:2 - Олькова, 31. 1:2 - Шеховская, 35).

«Торпедо-МАМИ» (Москва)- «Тюмень» (Тюмень)- 3:1 (1:0 - Петрикова, 8. 2:0 - Григорьева, 22. 2:1 - Самородова, 28. 3:1 - Воробей, 36); 4:2 (1:0 - Воробей, 6. 2:0 - Воробей, 13. 2:1 - Самородова, 17. 3:1 - Четвернина, 32. 4:1 - Дерипаско, 34. 4:2 - Ларионова, 38).

Бомбардиры: Олеся Воробей ("Торпедо-МАМИ") – 4; Анастасия Дурандина ("Аврора"), Татьяна Коржова, Анастасия Шеховская (обе – "Снежана-Котельники") – 3.