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    Ярмоленко: «Мы должны брать три очка»

    Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко попросил болельщиков поддержать команду в последнем матче отборочного цикла Евро-2016 против Испании.

    «Мы должны брать три очка! А вот с какого места лучше выйти на Евро - со второго или с третьего - все равно. Мы понимаем, какая ответственность лежит на нас, и рассчитываем на фирменную поддержку стадиона», - сказал Ярмоленко.

    Напомним, что матч Украина – Испания состоится в понедельник, 12 октября, в Киеве в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.10.2015 11:55
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 12 октября 2015, 14:09

      баранку от бублика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 12 октября 2015, 11:57

      А " фирменную" это как?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > FIRESTAR 12 октября 2015, 12:45

      Это со свастиками,плакатами бандеры и "ла-ла-ла-ла..."

      -1
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