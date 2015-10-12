Ярмоленко: «Мы должны брать три очка»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко попросил болельщиков поддержать команду в последнем матче отборочного цикла Евро-2016 против Испании.

«Мы должны брать три очка! А вот с какого места лучше выйти на Евро - со второго или с третьего - все равно. Мы понимаем, какая ответственность лежит на нас, и рассчитываем на фирменную поддержку стадиона», - сказал Ярмоленко.

Напомним, что матч Украина – Испания состоится в понедельник, 12 октября, в Киеве в 21:45 по московскому времени.