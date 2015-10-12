«Барселона» и Неймар приостановили переговоры

Переговоры «Барселоны» и Неймара зашли в тупик и были приостановлены на неопределенный срок. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2018 года. Стороны не смогли договориться на счет повышения зарплаты футболиста – клуб настаивает на сохранении нынешнего уровня, а Неймар рассчитывает на повышение. Проблема кроется во введенном в сентябре потолке зарплат.

Агенты Неймара аргументируют свою позицию успехами футболиста в последние годы - выступление форварда в Олимпийских играх и Кубке Америки в 2016 году, а также вхождение в число главных претендентов на «Золотой мяч». Еще одним козырем в переговорах с их стороны может стать серьезный интерес к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».