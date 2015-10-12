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    «Барселона» и Неймар приостановили переговоры

    Переговоры «Барселоны» и Неймара зашли в тупик и были приостановлены на неопределенный срок. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2018 года. Стороны не смогли договориться на счет повышения зарплаты футболиста – клуб настаивает на сохранении нынешнего уровня, а Неймар рассчитывает на повышение. Проблема кроется во введенном в сентябре потолке зарплат.

    Агенты Неймара аргументируют свою позицию успехами футболиста в последние годы - выступление форварда в Олимпийских играх и Кубке Америки в 2016 году, а также вхождение в число главных претендентов на «Золотой мяч». Еще одним козырем в переговорах с их стороны может стать серьезный интерес к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: AS

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    12.10.2015 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 12 октября 2015, 13:03

      Пошел он, с такими аппетитами

      2
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 12 октября 2015, 12:50

      Ура...!Тьфу тьфу тьфу,чтобы не сглазить...Продавать его,пока он еще чего-то стоит и брать Нолито!Неймар слишком бесхребетный игрок...да простят мне фанаты!Абсолютно без лидерских качеств и невероятно однообразный.

      2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Ronaldinho R10 12 октября 2015, 18:00

      Зря ты так, через пару лет Неймар будет главной суперзвездой мирового футбола. На Месси тоже не сразу молиться стали, Роналдинью восхищались

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > Димон Алма-Ата 12 октября 2015, 18:47

      Через пару лет - посмотрим. А пока он очень слаб,чтобы играть на должном уровне и постараться хоть отчасти заменить Месси в его отсутствие.Нет у него лидерского стержня с яйцами,не уверен в себе,очень много неоправданных действий и ,как следствие, огромный брак в исполнении.У Неймара самый низкий процент КПД в атаке .Очень много брака что передачах - что в обводках.И там и там он ,как правило, теряет мяч .69 % потерь против 31 % удачных действий. 69 % ,КАРЛ ! В БАРСЕЛОНЕ,КАРЛ !))) Я уже молчу о результативности у самих ворот,где он так порет ,что Бензема и не снилось.Но Бензема еще и забивает как черт, и все ему простительно.А Неймар пока только бабло выпрашивает.Он откровенно тормозит атаку,не умеет отдавать мяч своевременно и в возне,зачастую,просто лишается последнего.Несколько голов после своих обрезов напривозил уже и в этом сезоне.А уж сравнивать его с Месси или Роналдиньо - это в анекдоты лучше рубрика.Его задача на поле сводится к тому,чтобы обыграть(дай Боженька) одного защитника и свалиться на следующем ,причем как можно ближе к штрафной.Он пока ровным счетом ничего ни для Барсы - ни для Бразилии не сделал.Можно сколько угодно забивать условным Хетафе ,Осасуне и Леванте ,третьи - четвертые мячи в ворота Баварии.Но в по-настоящему сложных матчах он,как правило, сливается с газоном и напоминает о себе лишь очередной потерей мяча либо вскидывая руки к небу в недовольстве судейством.Я безумно люблю Барселону,понимаю политику менеджмента и рекламы,понимаю и то,что Неймара мог перехватить Реал...Но понимание того,какой обузой и в финансовом и ,теперь уже,в профессиональном плане он стал - мне кажется должно немножечко отрезвить руководство.Я ни в коем случае не говорю,что Неймар бездарен или что-то там еще.Просто он не оправдывает тех надежд ,денег и чаяний ,что в него вложили.Он не замена Месси. Он просто перспективный, хороший ,(и очень грамотно раскрученный) футболист. Простите за излишнюю эмоцию и местами брызжущую слюну - накипело =))).Все вышесказанное сугубое и категорическое ИМХО.

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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 12 октября 2015, 12:03

      Об игре своей надо бы подумать, % реализации для нападающего такого уровня, с которым он себя позиционирует, кране не высок...

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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 12 октября 2015, 11:54

      А если потолок зарплат не позволяет, то чего они от клуба хотят?

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