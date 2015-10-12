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    Швеция - Молдавия. Смотреть онлайн

    Главный соперник сборной России за выход в финальную стадию Евро-2016 сборная Швеция будет принимать на своем поле Молдавию. Шведам нужна только победа, а также – осечка сборной России в параллельной встрече.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Швеция - Молдавия, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 19:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 10:55
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