Швеция - Молдавия. Смотреть онлайн

Главный соперник сборной России за выход в финальную стадию Евро-2016 сборная Швеция будет принимать на своем поле Молдавию. Шведам нужна только победа, а также – осечка сборной России в параллельной встрече.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Швеция - Молдавия, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 19:00.