Мини-футбол. Россия разошлась миром с Ираном

В иранском городе Урмия 11 октября состоялись ответные товарищеские матчи национальных и молодежных сборных Ирана и России по мини-футболу.



Команды долго не могли открыть счет в матче – первый гол спровоцировало удаление Ивана Милованова на 29-й минуте. Иранцы воспользовались численным превосходством, но Ромуло быстро восстановил равновесие в счете. В течение следующих трех минут соперники обменялись еще двумя голами, установив окончательный счет – 2:2.



Товарищеский матч

Иран – Россия – 2:2 (0:0)

Россия: Викулов (вр) – Сергеев, Кутузов, Фукин, Ромуло, Фахрутдинов, Антошкин, Шистеров, Чишкала, Переверзев (к), Батырев, Давыдов, Милованов

Голы: Джавид, 29 (1:0), Эсмалпури, 32 (2:1) – Ромуло, 31 (1:1), Давыдов 35 (2:2).





Сергей Викулов, голкипер сборной России.

- Главный итог – мы посмотрели, в каком состоянии находится наша команда перед важными матчами: отборочным турниром чемпионата мира и финальной стадией Евро. Поняли, что есть над чем работать. Хороший получился выезд.

- Понятно, что свою игру оценивать сложно, но все же. Какие у вас остались впечатления?

- На самом деле, впечатления достаточно неплохие. Я провел все 40 минут во второй игре, мы завершили ее вничью. Иран очень сильная команда, и пропустить от нее два мяча – не так уж и плохо. Но в любом случае, это заслуга всей команды. Хотя, конечно, эмоций от побед ничего не заменит. В целом, я удовлетворен, но можно было и лучше.



Как и днем ранее, иранская молодежь быстро вышла вперед. В дальнейшем хозяева владели территориальным преимуществом, осыпая ударами ворота Игоря Трушкина, большую часть которых ему удалось отразить. В начале второго тайма в контратаке Руслан Кудзиев сравнял счет, но на 29-й минуте розыгрыш стандартного положения принес второй успех хозяевам. В концовке россияне перешли на игру в пять полевых, но удаление Артема Ниязова не позволило организовать полноценный штурм ворот соперника.

Товарищеский матч

Иран (мол.) – Россия (мол.) – 2:1 (1:0)

Россия: Трушкин (вр) – Ниязов (к), Денисов, Соколов, Кудзиев, Неведров, Вахитов, Анисимов, Шамсутдинов, Саносян, Мухутдинов.

Голы: Рафинпур, 3 (1:0), Сохейлимокатдам, 29 (2:1) – Ниязов, 25 (1:1)





Артем Ниязов, капитан молодежной сборной России.

- Артем, во-первых, расскажи, как ощущаешь себя капитаном молодежной сборной?

- Конечно, это большая ответственность. Тренерский штаб доверил мне повязку и всеми силами я стараюсь это доверие оправдывать. Как могу помогаю партнерам: и на площадке, и на скамейке. Бывает, надо успокоить, бывает - наоборот завести.

- Какие впечатления остались от двух товарищеских встреч с Ираном?

- Надо отметить, что оба матча мы начинали не очень уверенно, пропускали быстрые голы. В первый день отыгрались, повели в два мяча - использовали свои моменты. Во втором тайме Иран сравнял счет, было действительно тяжело, но мы вытерпели и провели победный мяч. Это была битва до последних секунд. Во втором матче, считаю, наоборот, мы не реализовали ряд возможностей, что сказалось на результате. А по накалу оба поединка были запредельными.

- Все же больше положительных или отрицательных эмоций от поездки?

- Конечно, больше положительных эмоций. Не так много мероприятий для молодежных сборных, а молодым ребятам нужно набираться опыта. И через победы, и через поражения. Каждый их нас мечтает попасть в первую сборную и с радостью работает над всеми ошибками. Нужно всегда стремиться выше.