Россия – Черногория. Онлайн-трансляция

Сборной России осталось сделать последний шаг выхода в финальную часть Евро-2016. В последнем матче отборочного турнира дружине Леонида Слуцкого достаточно не проиграть сборной Черногории. Но каждый болельщик сборной России ждет не только поездки нашей команды во Францию в следующем году, но и победы в этом матче!

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Россия - Черногория. Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!