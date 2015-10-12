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    Россия – Черногория. Онлайн-трансляция

    Сборной России осталось сделать последний шаг выхода в финальную часть Евро-2016. В последнем матче отборочного турнира дружине Леонида Слуцкого достаточно не проиграть сборной Черногории. Но каждый болельщик сборной России ждет не только поездки нашей команды во Францию в следующем году, но и победы в этом матче!

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Россия - Черногория. Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 18:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 12 октября 2015, 20:20

      Ну должны типа победить сегодня. А в трансляцию тут мне не залезть - глючит чего-то и регистрацию требует. На Соккере такого не было! И чего намудрили..?

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 12 октября 2015, 20:02

      Верю, что Россия выйдет на ЧЕ, как и должно быть. Украине удачи с Испанией. Чудаку с черепушкой - идти делать ДЗ.

      2
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      Рейтинг: +10

      Sneige 12 октября 2015, 19:50

      Красавцы! Отличный первый тайм!

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      Рейтинг: +2

      boko56 12 октября 2015, 18:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com

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