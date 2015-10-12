Ташуев: «Аршавину и Павлюченко хочется играть»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал ход восстановление двух звездных игроков своей команды – Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.

«Аршавин и Павлюченко сегодня занимались с утра, они проделали хорошую работу. Рому Павлюченко мы потихоньку уже привлекаем к работе в общей группе. Выпускать его в тренировочной игре было все же рановато, но утром он выполнил хороший объем работы.

Андрей Аршавин, по-видимому, скоро также вольется в общую группу, поэтому потихоньку будем подтягивать их, чтобы они приносили пользу команде. Им и самим очень хочется играть, тем более, они мастера высокого класса», - считает Ташуев.

Напомним, что в пятницу, 16 октября, «Кубани» предстоит принимать на своем поле «Зенит» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги.