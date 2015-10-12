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    Ташуев: «Аршавину и Павлюченко хочется играть»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал ход восстановление двух звездных игроков своей команды – Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.

    «Аршавин и Павлюченко сегодня занимались с утра, они проделали хорошую работу. Рому Павлюченко мы потихоньку уже привлекаем к работе в общей группе. Выпускать его в тренировочной игре было все же рановато, но утром он выполнил хороший объем работы.

    Андрей Аршавин, по-видимому, скоро также вольется в общую группу, поэтому потихоньку будем подтягивать их, чтобы они приносили пользу команде. Им и самим очень хочется играть, тем более, они мастера высокого класса», - считает Ташуев.

    Напомним, что в пятницу, 16 октября, «Кубани» предстоит принимать на своем поле «Зенит» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Кубань»

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    12.10.2015 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 октября 2015, 16:42

      «Аршавину и Павлюченко хочется играть»... Во что ???

      0
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      Рейтинг: +14

      Федя Крюгеров 12 октября 2015, 12:05

      Хоцца-Перехоцца!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 12 октября 2015, 12:00

      Звёздные? Хотят играть? Наверно особенно "Рома" Павлюченко рвётся клепать дубли и хет-трики?!

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 12 октября 2015, 11:11

      Заждались УЖЕ! Но и "тарапица не нада"(с). Пусть выздоравливают полностью и окончательно и бесповоротно!)))

      -1
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