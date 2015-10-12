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    Чеботару: «Приход Слуцкого в сборную пошел на пользу команде»

    Полузащитник сборной Молдавии Евгений Чеботару сравнил главного тренера своей команды Стефана Стойку и Леонида Слуцкого.

    «Приход каждого тренера приносит что-то новое в игру команды. Судить можно только по результатам, а они у господина Слуцкого отличные, как в сборной, так и с ЦСКА. Получается, изменения пошли россиянам на пользу.

    За очень короткий срок Стефан Стойка добился того, что ребята стали играть с очень большой отдачей с первой и до последней минуты матча! Он дает молодым ребятам уверенность, что есть шанс на попадание в команду, а это самая большая мотивация для футболиста, чтобы расти профессионально. Верю, что у Молдавии большое будущее со Стойкой», - сказал Чеботару.

    Напомним, что сегодня сборной Молдавии предстоит выездной матч со сборной Швеции. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2015 09:35
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