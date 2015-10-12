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    Пиццелли: «Армения способна на большее»

    Полузащитник сборной Армении Маркос Пиццелли остался недоволен результатами игры своей команды в отборочном турнире Евро-2016.

    «У нас талантливая команда и хороший тренер, но результаты плохие. Дело не в самоотдаче, с этим у нас все в порядке. Но надо идти с футболом в ногу: мы должны извлекать все лучшее из современной игры.

    Если пропускаем - не только защитники виноваты. У нас было очень много ошибок, мы мало забиваем - поэтому и результат такой. Однако я уверен, что мы способны на большее», - сказал Пиццелли.

    Напомним, что свой последний матч в отборочном турнире Евро-2016 сборная Армении провела против Албании (0:3). В турнирной таблице Армения осталась на последней строчке, имея в своем активе 2 очка.

    Источник: УЕФА

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    12.10.2015 08:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      fominik 12 октября 2015, 15:06

      Да дело не в самоотдаче,а в том что ВЫ нагло "слили" игру. Позор,да и только!!!

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