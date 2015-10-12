В Воронеже начинается суд о хищении у Кержакова 329 миллионов

В понедельник, 12 октября, Ленинский районный суд Воронежа проведет предварительные слушания по делу о хищении у нападающего "Зенита" Александра Кержакова более 329 млн рублей. На скамье подсудимых - бизнесмен из Воронежа Михаил Сурин. Заседание будет закрытым. По версии следствия, предприниматель с февраля 2011 по октябрь 2012 года совместно с неустановленными соучастниками под обманным предлогом финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области получил от Кержакова более 329 млн руб., которыми подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

Стоит отметить, что параллельно в Октябрьском районном суде Петербурга идет суд над менеджером "Газпромбанка" Владимиром Багаевым, который подозревается в подделке банковских документов при переводе средств со счета футболиста. 20 июля Кержаков в суде заявил, что его подписи под денежными переводами на сумму 70-80 млн руб., были подделаны.