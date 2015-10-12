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    В Воронеже начинается суд о хищении у Кержакова 329 миллионов

    В понедельник, 12 октября, Ленинский районный суд Воронежа проведет предварительные слушания по делу о хищении у нападающего "Зенита" Александра Кержакова более 329 млн рублей. На скамье подсудимых - бизнесмен из Воронежа Михаил Сурин. Заседание будет закрытым. По версии следствия, предприниматель с февраля 2011 по октябрь 2012 года совместно с неустановленными соучастниками под обманным предлогом финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области получил от Кержакова более 329 млн руб., которыми подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

    Стоит отметить, что параллельно в Октябрьском районном суде Петербурга идет суд над менеджером "Газпромбанка" Владимиром Багаевым, который подозревается в подделке банковских документов при переводе средств со счета футболиста. 20 июля Кержаков в суде заявил, что его подписи под денежными переводами на сумму 70-80 млн руб., были подделаны.

    Источник: ТАСС

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    12.10.2015 08:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +74

      koka7751 13 октября 2015, 15:22

      Подайте, бывшему футболисту сборной России. Как в фильме "12 стульев".

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 12 октября 2015, 16:23

      329лямов подумаешь пару раз сходить кальян покурить

      0
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      Рейтинг: +92

      taben 12 октября 2015, 15:39

      Всего лишь годовая зарплата пацана.

      0
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      Рейтинг: +21

      Артемка30 12 октября 2015, 13:05

      Похоже коммерсант из Александра такой же как и футболист

      0
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 12 октября 2015, 11:51

      Офигеть. Просто откуда такие деньги. А главное за что? Александр уже давненько не показывает вдохновенного футбола. Хотя ещё возраст, что мог бы долго играть, ведь были времена...и вообще как то все наши "звезды" сдулись после 30...

      0
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 12 октября 2015, 11:08

      Храните деньги в Сберегательном банке.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 12 октября 2015, 10:48

      Даааа... Деньжищи -то какие!!!
      А за сборную играют так, будто друг у друга пару тыщ до получки занимают...

      3
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 12 октября 2015, 08:46

      Кинули Сашка, как лошка.

      -3
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      Рейтинг: +40

      AZ-76 > Медвепут великий 12 октября 2015, 09:02

      почему "как" ?

      -3
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet > Медвепут великий 12 октября 2015, 10:00

      думаю он не обеднел и даже особо не заметил

      0
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