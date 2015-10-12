Иордэнеску: «Мы заслужили путевку на Евро»

Главный тренер сборной Румынии Ангел Иордэнеску рассчитывает, что выход его команды на Евро-2016 даст толчок для развития всего румынского футбола.

«Это победа - в большей мере победа наших болельщиков. Мне так жаль по поводу того, что случилось в Бухаресте в матче против Финляндии. Мы выбрали на этот поединок атакующую тактику, но мяч долгое время просто не шел в ворота.

Мы заслужили путевку на Евро-2016, и я жалею лишь о том, что мы не добились этого раньше. Надеюсь, этот успех принесет в румынский футбол перемены, которые нам нужны», - сказал Иордэнеску.

Напомним, что в последнем матче отборочного цикла Евро-2016 сборная Румынии обыграла на выезде Фарерские острова со счетом 3:0.