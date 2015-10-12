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    Хави: «Премьер-лига привлекает лучших игроков»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который сейчас играет в Катаре за клуб «Аль-Садд», всегда хотел выступать в английской Премьер-лиге.

    «Премьер-лига привлекает лучших игроков. Это лучшее место для игры в футбол: стадионы, поля, болельщики и то, как они живут игрой — все это на немыслимом уровне. Здесь множество отличных команд, и если бы я мог выбирать, то пошел бы в клуб с богатой историей. Возможно, в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». В последнее время появились новые «тяжеловесы», например, «Манчестер Сити», но исторически мой любимый клуб – «МЮ», - признался Хави.

    Напомним, что после завершения карьеры футболиста, Хави планирует вернуться в «Барселону» в качестве тренера.

    Источник: AS

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    12.10.2015 07:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 октября 2015, 12:32

      вот за мю спасибо ))

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