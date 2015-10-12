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    Крузе: «И все же мы выиграли группу»

    Форвард сборной Германии Макс Крузе считает, что последний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2016 не совсем удался его команде.

    «Все выглядело плохо, особенно когда соперник сравнял счет. У сборной Грузии было пару замечательных моментов. Понимаем, что это был не лучший наш матч. И все же мы выиграли группу. К финальному турниру мы вернемся на свой настоящий уровень», - сказал Крузе.

    Напомним, что в последнем матче отборочного цикла Евро-2016 сборная Германии встречалась с Грузией (2:1).

    Источник: УЕФА

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    12.10.2015 07:13
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