О’Нил: «На Евро хотим выжать максимум»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил считает, что его команда пробилась в финальный турнир Евро во Франции за счет мастерства, а не везения.

«Думаю, все наши ребята высоко оценивают это достижение и поедут на Евро, чтобы насладиться игрой. Правда, во Францию мы отправимся не только за этим. Мы хотим не просто оказать достойное сопротивление. Мы хотим выжать из этого турнира максимум.

Конечно, я расстроен тем, что нам не удалось победить, но я рад первому месту в группе. Все в раздевалке разделяют мои чувства. Мы пробились на Евро заслуженно, а не просто за счет везения», - сказал О’Нил.

Напомним, что сборная Северной Ирландии провела свой последний матч в квалификации Евро-2016 против сборной Финляндии (1:1).