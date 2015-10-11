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    Дель Боске: «Украинцы - дружелюбные люди»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске накануне матча со сборной Украины выделил сильные места соперника, а также поделился воспоминаниями, которые остались у него от Киева.

    "Украина - хорошая команда, которая очень организованно действует в защите. Выделил бы фланговых исполнителей и центрфорварда. Именно они могут решить исход игры в пользу сборной Украины. Очевидно, что матч в Киеве будет крайне сложным для нас, поскольку Украина будет до последнего бороться за шанс попасть на континентальное первенство 2016 года.

    У меня только футбольные воспоминания, связанные с Украиной. Мы получили замечательную победу в финале Евро-2012. Мы не много времени провели в Киеве, но успели полюбоваться центром города и столичной ареной. А еще меня поразили украинцы - это невероятно дружелюбные люди!" - рассказал Дель Боске.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2015 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 12 октября 2015, 08:54

      Все правильно сказал.

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Mamont88 13 октября 2015, 20:28

      Хорошо все у нас.Кроме Донецка,Крыма и Луганска, но все нормализуется,сейчас ведется работа в этом направлении.Главное что б люди не погибали,а полит. кризисы поборем

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