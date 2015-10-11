Дель Боске: «Украинцы - дружелюбные люди»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске накануне матча со сборной Украины выделил сильные места соперника, а также поделился воспоминаниями, которые остались у него от Киева.

"Украина - хорошая команда, которая очень организованно действует в защите. Выделил бы фланговых исполнителей и центрфорварда. Именно они могут решить исход игры в пользу сборной Украины. Очевидно, что матч в Киеве будет крайне сложным для нас, поскольку Украина будет до последнего бороться за шанс попасть на континентальное первенство 2016 года.



У меня только футбольные воспоминания, связанные с Украиной. Мы получили замечательную победу в финале Евро-2012. Мы не много времени провели в Киеве, но успели полюбоваться центром города и столичной ареной. А еще меня поразили украинцы - это невероятно дружелюбные люди!" - рассказал Дель Боске.