Тимощук: «Жду угрозы от Иско и Тиаго»

Хавбек сборной Украины Анатолий Тимощук накануне матча с Испанией рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры.

"Думаю, что нахожусь в нормальной форме. Не вижу никаких проблем в том, чтобы выйти и помочь своей команде. Первый матч со сборной Испании был очень интересный, поддержка болельщиков была на уровне. Думаю, завтра тоже все будет на высшем уровне, и мы постараемся выйти из этой баталии победителями. Каждый из игроков хочет выйти на чемпионат Европы.



Все уже привыкли что сборная Испании владеет мячом, и думаю, что выделить кого-то отдельно трудно. Для меня больше всего угрозы будет исходить от Иско и Тиаго. Они играют практически автоматически. Но сделал выводы по прошлому матчу, и с поддержкой болельщиков мы можем победить", - рассказал украинец.