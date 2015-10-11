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    Тимощук: «Жду угрозы от Иско и Тиаго»

    Хавбек сборной Украины Анатолий Тимощук накануне матча с Испанией рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры.

    "Думаю, что нахожусь в нормальной форме. Не вижу никаких проблем в том, чтобы выйти и помочь своей команде. Первый матч со сборной Испании был очень интересный, поддержка болельщиков была на уровне. Думаю, завтра тоже все будет на высшем уровне, и мы постараемся выйти из этой баталии победителями. Каждый из игроков хочет выйти на чемпионат Европы.

    Все уже привыкли что сборная Испании владеет мячом, и думаю, что выделить кого-то отдельно трудно. Для меня больше всего угрозы будет исходить от Иско и Тиаго. Они играют практически автоматически. Но сделал выводы по прошлому матчу, и с поддержкой болельщиков мы можем победить", - рассказал украинец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2015 20:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 11 октября 2015, 21:07

      Анатолий "инашимивашим" забыл про Нолито,Сеска и Алькасера.Один всех не удержит.

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 11 октября 2015, 21:04

      Ну если этот ветеран, дай бог ему здоровья, будет играть персонально против Иско, то может и справится. Однако Иско вряд ли выйдет в старте, ведь в атаке испанцев есть футболисты и получше Иско.

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