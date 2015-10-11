Сабатини: «Хотелось бы вернуть Маркиньоса, Ламелу и Бенатиа»

Спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини поделился информацей о том, как римляне рассчитывали вернуть экс-игроков "волков" Маркиньоса, Эрика Ламелу и Мехди Бенатиа.

"Сначала была идея насчет Ламелы, затем Маркиньос, а теперь - Бенатия. Мехди мне всегда нравился как игрок, и если бы у нас была возможность его приобрести, мы бы сделали это. Но с Бенатия мы расстались при очень грустных обстоятельствах. Маркиньос тоже очень сильный игрок и я хотел бы, чтобы он вновь играл за «Рому», но теперь он стоит порядка 60 миллионов, а это слишком много", - рассказал Сабатини.