Савич: «Нам будет тяжело играть без главных звезд»

Защитник сборной Черногории Стефан Савич накануне игры со сборной России поделился своими соображениями насчет матча в Москве.

"Нам будет тяжело без наших главных звезд, но те ребята, что есть в составе, также довольно высокого уровня. Постараемся быть командой, действовать сплоченно. Я знаю некоторых российских игроков. Была возможность познакомиться с ними в первом матче. Не хотел бы останавливаться на персоналиях, нужно сконцентрироваться на своей игре", - заявил футболист.

Отметим, что в матче не смогут принять участия нападающий Мирко Вучинич, который получил красную карточку во встрече с Австрией, а также травмированный Стеван Йоветич.

Кроме того, Савич не прошел мимо темы холодной погоды, которая обосновалась в Москве. "Погода нас не порадовала - очень холодно. Не думаю, что холод станет проблемой. Арена отлично подготовлена, так что я ожидаю хорошего футбола", - сказал защитник.