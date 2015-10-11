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    ФНЛ. «Зенит-2» в гостях уступил «Балтике»

    "Зенит-2" в выездном матче 15-го тура Футбольной национальной лиги уступил калининградской "Балтике". Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы в составе хозяев забили Виталий Каленкович, Артем Макарчук и Олег Ланин. Единственный мяч гостей на свой счет записал Вяткин Артем.

    После 15 туров ФНЛ "Балтика", набрав 20 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. "Зенит-2" с 18-ю баллами расположился на 14-й строчке.

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

    Балтика (Калининград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Каленкович, 35; 2:0 - Макарчук, 42; 3:0 - Ланин, 70; 3:1 - Вяткин, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 18:56
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