Йоветич не сыграет со сборной России

Нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич пропустит матч со сборной России в рамках заключительного тура квалификации Евро-2016.



Как сообщает Vijesti online, по различным причинам в Москву не отправились голкипер Вукашин Полекшич, защитники Жарко Томашевич и Марко Баша, а также капитан команды Мирко Вучинич, получивший красную карточку в матче со сборной Австрии (2:3).

Напомним, для прямого выхода на Евро-2016 сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Черногории. Встреча состоится завтра в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.