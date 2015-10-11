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    Йоветич не сыграет со сборной России

    Нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич пропустит матч со сборной России в рамках заключительного тура квалификации Евро-2016.

    Как сообщает Vijesti online, по различным причинам в Москву не отправились голкипер Вукашин Полекшич, защитники Жарко Томашевич и Марко Баша, а также капитан команды Мирко Вучинич, получивший красную карточку в матче со сборной Австрии (2:3).

    Напомним, для прямого выхода на Евро-2016 сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Черногории. Встреча состоится завтра в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 18:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 11 октября 2015, 19:11

      Почему ничья дает нам прямую путевку??А если Шведы выиграют свой матч??

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > джон базелон 11 октября 2015, 19:18

      Видимо потому что, при равенстве очков в силу вступают дополнительные показатели, а мы сыграли со Шведами вничью и выиграли(кажется, именно очная встреча первый показатель)

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