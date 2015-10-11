ФНЛ. «Сибирь» не заметила сопротивления тульского «Арсенал»

Сибирь - красавцы! надо во всех матчах так играть. Вот так по-тихоньку и подошли вплотную к зоне стыковых матчей. В ПЛ, конечно, еще рановато, если нормального спонсора не будет, но за почетное 3-е место с дальнейшим сливом в стыках - можно побороться
"Сибирь" одержала домашнюю победу над тульским "Арсеналом" в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы в составе хозяев забили Роман Беляев и Максим Житнев, еще один гол в собственные ворота провел полузащитник гостевой команды Кантемир Берхамов.
В другой встрече нижегородская "Волга" разошлась миром с "Тосно" со счетом 1:1. У гостей точным ударом отметился Никита Саталкин, а единственный мяч хозяев на свой счет записал Владимир Ильин.
Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур
Сибирь (Новосибирск) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Беляев, 5; 2:0 - Берхамов, 65(авт); 3:0 - Житнев, 84.
Волга (Нижний Новгород) - Тосно (Тосно) - 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Ильин, 75; 1:1 - Саталкин, 90+4.