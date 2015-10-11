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    Тарханов уверен, что Дзюба забьет Черногории

    Советник президента "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о заключительном матче Евро-2016 между сборными России и Черногории. По словам специалиста, если завтра все сложится удачно, то национальная команда должна побеждать со счетом 2:0, а один из голов забьет Артем Дзюба.

    "Он хорошо играет в последнее время. Во встрече с Молдавией Артем поучаствовал в обоих голах. В первом моменте отлично сбросил мяч на Сергея Игнашевича. Во втором – сам хорошо замкнул передачу. Гол+пас — отличный результат. Дзюба — основной игрок сборной. Но сейчас нашей команде надо выходить в финальную часть турнира, а Дзюбе на турнире закрепиться в составе, чтобы о нем говорили в Европе. Второй гол забьет Кокорин. У него был идеальный момент в предыдущей игре, он делал всe правильно, ударил в противоход вратарю, но не повезло", — сказал Тарханов.

    Напомним, для прямого выхода на Евро-2016 сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Черногории. Встреча состоится завтра в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2015 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 октября 2015, 21:58

      "Трёшку" положит!

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