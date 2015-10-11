Погребняк уверен в выходе сборной России на Евро-2016

Нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк высказался относительно предстоящего матча сборной России в рамках квалификации Евро-2016 с командой Черногории. По словам футболиста, неважно, будет ли игра тусклой или яркой, главное - поездка во Францию.



"Нашей сборной ничего не может помешать завтра оформить путевку на Евро. Уверен, мы сделаем это в матче с Черногорией. Сборная однозначно выложится на все сто процентов", - сказал Погребняк.

Напомним, для прямого выхода на Евро-2016 сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Черногории. Встреча состоится завтра в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.