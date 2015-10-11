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    Польша - Ирландия. Смотреть онлайн

    Первый матч в Ирландии завершился ничьей 1-1. Подарит ли национальная команда Польши своим болельщикам возможность отпраздновать выход на Евро–2016 после финального свистка? Или сборная Ирландии все-таки сможет добыть заветную путевку в непростом матче в Варшаве?

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть игру Польша - Ирландия. Для этого достаточно перейти в онлайн, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 16:40
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