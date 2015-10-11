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    ФНЛ. «Байкал» вырвал победу в матче с КАМАЗом в компенсированное время

    Иркутский "Байкал" одержал выездную победу над КАМАЗом из Набережных Челнов в рамках 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на свой счет записал Дмитрий Ахба.

    Напомним, после 15 туров ФНЛ "Байкал", набрав 13 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице. КАМАЗ, имея в активе семь баллов, находится на последней строчке.

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

    КАМАЗ (Набережные Челны) – Байкал (Иркутск) – 0:1 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ахба, 90+3.

    Удаления: Волосян, 58 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 16:22
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