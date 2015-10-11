ФНЛ. «Спартак-2» дома потерпел поражение от «Факела»

"Спартак-2" на своем поле уступил воронежскому "Факелу" в рамках 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:3. Дубль в составе гостей оформил Александр Касьян, еще один гол на счету Михаила Бирюкова. Единственный мяч хозяев забил Владимир Обухов.



Напомним, после 15 туров ФНЛ "Спартак-2", набрав 25 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. "Факел", имея в активе столько же баллов, находится на строчку выше.

Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур



Спартак-2 (Москва) – Факел (Воронеж) – 1:3 (1:2)



Голы: 0:1 – Касьян, 1; 1:1 – Обухов, 14; 1:2 - Касьян, 29; 1:3 - Бирюков, 50.