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    ФНЛ. «Спартак-2» дома потерпел поражение от «Факела»

    "Спартак-2" на своем поле уступил воронежскому "Факелу" в рамках 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:3. Дубль в составе гостей оформил Александр Касьян, еще один гол на счету Михаила Бирюкова. Единственный мяч хозяев забил Владимир Обухов.

    Напомним, после 15 туров ФНЛ "Спартак-2", набрав 25 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. "Факел", имея в активе столько же баллов, находится на строчку выше.

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Факел (Воронеж) – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Касьян, 1; 1:1 – Обухов, 14; 1:2 - Касьян, 29; 1:3 - Бирюков, 50.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 16:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 11 октября 2015, 20:54

      Везде портаг опускают)

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