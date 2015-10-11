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    Панченко: «Не стоит сегодняшнюю игру сравнивать с матчем РФПЛ»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко поделился впечатлениями от товарищеского матча против "Мордовии" (1:3). По словам 25-летнего форварда, армейцы проиграли встречу с саранцами из-за того, что действовали смешанным составом.

    "Первый тайм не получился, а во второй половине благодаря нашему желанию выглядели хорошо. "Мордовия" - команда премьер-лиги. С ней было тяжело играть. Конечно, не стоит сравнивать этот матч с игрой в чемпионате, совсем другая история, здесь не дают три очка. Это больше тренировочная игра, которая нужна для того, чтобы физически быть в кондициях перед чемпионатом", - сказал форвард.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2015 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 октября 2015, 18:43

      Всё правильно.

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 11 октября 2015, 18:01

      отмазки

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > KosSidFCZP 12 октября 2015, 15:46

      ты видел состав то? "отмазки"

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