Панченко: «Не стоит сегодняшнюю игру сравнивать с матчем РФПЛ»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко поделился впечатлениями от товарищеского матча против "Мордовии" (1:3). По словам 25-летнего форварда, армейцы проиграли встречу с саранцами из-за того, что действовали смешанным составом.



"Первый тайм не получился, а во второй половине благодаря нашему желанию выглядели хорошо. "Мордовия" - команда премьер-лиги. С ней было тяжело играть. Конечно, не стоит сравнивать этот матч с игрой в чемпионате, совсем другая история, здесь не дают три очка. Это больше тренировочная игра, которая нужна для того, чтобы физически быть в кондициях перед чемпионатом", - сказал форвард.