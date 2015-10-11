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    Де Врей: «Из-за ван Гаала всех голландских игроков связывают с «Манчестер Юнайтед»

    Защитник "Лацио" Стефан де Врей поделился мнением об информации о переходе в "Манчестер Юнайтед". Также футболист рассказал, когда вновь приступит к тренировкам.

    "Люди часто связывают меня с "Манчестер Юнайтед" из-за того, что там Луи ван Гаал, но я хочу побеждать с "Лацио". Кажется, всех голландских игроков связывают с "МЮ" сейчас, но никогда не было ничего конкретного. Травма? Надеюсь приступить к тренировкам на следующей неделе и быть готовым к игре с "Сассуоло", – сказал де Врей.

    В мае итальянцы уже отказались продавать своего футболиста в клуб из Манчестера за 25 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    11.10.2015 14:45
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