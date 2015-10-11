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    Мутко: «Когда сборная выигрывает – она «на коне», проигрывает – это уже не команда»

    Глава РФС Виталий Мутко перед заключительным матчем отборочного турнира к Евро-2016 с Черногорией поделился мнением об отношении болельщиков к национальной команде страны. По словам функционера, иногда читаешь, как в некоторых изданиях будто радуются, что Акинфеев пропустил и продлил антирекорд Лиги чемпионов.

    "Нам нужны отношения, как в цивилизованных странах. Критика нужна, но команду надо, прежде всего, поддерживать. Уверен, эти ребята хотят вернуть доверие к сборной. Лучше команды у нас сейчас и в ближайшем будущем не будет. Вы иногда критикуете ребят за закрытость, но они ведь тоже живые люди. А то выигрываем – мы "на коне", проигрываем – это уже не команда", - сказал Мутко.

    Напомним, матч Россия - Черногория состоится завтра в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    11.10.2015 14:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 11 октября 2015, 19:56

      а у кого она выиграла у Лихтенштейна или у разобранной Швеции да и то с горем пополам если бы они выиграли у Германии как это сделали Ирландцы тогда можно было говорить что это команда а так не понятно что да и тренер такой же качающийся то и глядишь упадет со стула

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 октября 2015, 17:52

      Когда Мутко начинает говорить на английском, становится страшно

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      Рейтинг: +15

      иса_25 11 октября 2015, 14:40

      полностью согласен с этим парнем. Надо поддерживать команду всегда, а не только когда она выигрывает.

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