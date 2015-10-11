Мутко: «Когда сборная выигрывает – она «на коне», проигрывает – это уже не команда»

Глава РФС Виталий Мутко перед заключительным матчем отборочного турнира к Евро-2016 с Черногорией поделился мнением об отношении болельщиков к национальной команде страны. По словам функционера, иногда читаешь, как в некоторых изданиях будто радуются, что Акинфеев пропустил и продлил антирекорд Лиги чемпионов.



"Нам нужны отношения, как в цивилизованных странах. Критика нужна, но команду надо, прежде всего, поддерживать. Уверен, эти ребята хотят вернуть доверие к сборной. Лучше команды у нас сейчас и в ближайшем будущем не будет. Вы иногда критикуете ребят за закрытость, но они ведь тоже живые люди. А то выигрываем – мы "на коне", проигрываем – это уже не команда", - сказал Мутко.



Напомним, матч Россия - Черногория состоится завтра в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.