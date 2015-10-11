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    Мутко: «Слуцкий стремительно движется к выполнению задачи»

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о работе главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Функционер заявил, что удовлетворен результатами 44-летнего специалиста.

    "Мы удовлетворены его работой. Он стремительно движется к тому, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу – выйти на Евро-2016, где мы обязаны быть", – сказал Мутко.

    Для прямого выхода на Евро-2016 сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Черногории. Встреча состоится завтра в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    11.10.2015 13:45
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