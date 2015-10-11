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    Азар: «Не стоит забывать, что футболисты Андорры любители»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высказался относительно квалификационного матча Евро-2016 против Андорры (4:1). По словам футболиста, пройти отборочный раунд всегда приятно, его команда хорошо поработала и заслужила это.

    "Незабитый пенальти? Вратари изучили меня (смеется). Некоторые игроки соперника во время матча просили у меня футболку, но у меня их недостаточно, чтобы отдать всем. Это довольно мило. Футболисты Андорры получили шанс сыграть с профессионалами. Не стоит забывать, что они любители", – сказал Азар.

    Источник: Goal.com

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    11.10.2015 13:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 октября 2015, 16:38

      Тебе только и играть с любителями! Днище!!! Твоя фтуболка нужна им была чтоб вместо коврика постелить перед дверью!

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